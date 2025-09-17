Panelista de Canal 13 se cayó en plena transmisión durante actividad y esta fue la reacción de sus compañeros: «De hocico…»

En el contexto de las Fiestas Patrias, diversas celebraciones se realizan en los programas televisivos.

Por lo mismo, durante la jornada del día martes, en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13 realizaron una emisión especial debido a la semana del «18».

Sin embargo, un inesperado momento sucedió, dejando una divertida acción que se transmitió en vivo.

En la transmisión de la actividad, Rodrigo Gallina comandaba el clásico «Si se la sabe cante». Cómo es común, los participantes debían correr por el estudio, agarrar el micrófono y cantar al ritmo de la canción.

En ese sentido, con la adrenalina y emoción del momento, la panelista y psicóloga del espacio, Alexandra Vidal, protagonizó un chascarro al momento de tratar de ser la primera en llegar.

La caída que impresionó a todos en Canal 13

Casi llegando a la meta, la profesional se tropezó y cayó.

Pamela Díaz, quien estaba en primera fila, se vio preocupada y no dudo en acudir rápidamente.

Lo que más sorprendió fue la respuesta de la psicóloga: «Me fui de hocico, me fui de boca», señaló riendo y dejando más tranquilo a sus compañeros.

Luego del tropiezo, Vidal se levantó como si nada y sin signos de dolor. La psicóloga se lo tomó con el humor y su caída ya forma parte de un chascarro dieciochero que se une a los cientos de nuestra «cultura pop».

El momento se viralizó en redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron la reacción de la panelista de Canal 13, quien enfrentó la caída con humor y continuó celebrando.

Revisa el registro acá: