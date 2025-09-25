Psíquico Álvaro Santi impacta a Javiera Díaz de Valdés con psicográfica en vivo: Pensó en mensaje de exesposo fallecido

Un especial y místico momento se vivió en la reciente edición del programa de Pedro Engel, que es emitido por TV+.

En ese contexto, la invitada al espacio fue la actriz Javiera Díaz de Valdés, quien fue sorprendida por el psíquico Álvaro Santi luego de una psicográfica.

“Aquí hay unas presencias que son espirituales y que son iniciales. Hay una C que, después de escribirla, me suena como a Carmen», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Es una persona de sexo femenino, una persona que falleció de tu familia y que está tratando de enviarte ánimo».

Siguiendo con su relato, el vidente que destacó en su participación en el programa «psíquicos» mencionó un dato clave.

«Hay también alguien de letra J. Hay un vínculo y hay como un libro que yo tengo la sensación que los conecta a ustedes. Ese libro es como si tuviera imágenes o escenas que los conecta«, fueron sus palabras.

«Hay una promesa que se cumplió, una promesa pendiente que la has cumplido a medias. Y aquí hay flores, un probable mensaje de cariño», relató observando su clásica pizarra, donde escribe letras para hacer su lectura.

«Hay una M también, una persona que falleció», cerró Santi.

La reacción de Javiera Díaz de Valdés

Tras escuchar al médium, la intérprete reveló que se le vino a la mente su exmarido, Juan Manuel Vial, crítico literario que falleció en agosto de 2021.

“Bueno, mi marido se llama Juan Manuel. Ahora, por los libros, él era crítico literario y había mucho libro”, expresó.

«¿No había un libro que revisaran juntos?», le preguntó Alvaro Santi directamente.

«No sé… mi abuela se llama Cristina», agregó la actriz, dejando el tema cerrado.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡No se aguantó! La íntima confesión de participante de Mundos Opuestos: «Aquí me…»