TVN está de luto: Informan en vivo la muerte de querido miembro de la señal televisiva

Durante la jornada del pasado miércoles, se reveló una lamentable noticia que impactó a todo TVN.

Un querido trabajador de la señal perdió la vida durante la madrugada, enlutando a la señal.

La noticia fue informada en la mañana durante el matinal, espacio donde le dedicaron una sentida despedida.

TVN de luto: Informal fallecimiento de miembro del canal

El anuncio fue comunicado por Eduardo Fuentes, quien se tomó un minuto en el programa mañanero.

«Antes de cualquier otra cosa, quiero enviar un abrazo grande a la familia de don Jorge Carrasco, conductor de nuestro canal que lamentablemente falleció durante esta madrugada», comenzó diciendo.

Asimismo, añadió que: «Lo queremos mucho y a su familia un abrazo gigantesco. Muchas gracias por todo, querido Jorge».

Luego, en la emisión de 24 Horas al mediodía, Monserrat Álvarez también se sumó a las palabras de despedida para el miembro del canal.

«Como Departamento de Prensa de TVN, queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos de Jorge Carrasco, chofer del equipo de movilización de nuestro canal», dijo a través de la señal.

Respecto a la causa de muerte, la misma comunicadora lo explicó: «Lamentablemente, ha fallecido durante esta jornada, aquejado de un cáncer».

«Enviamos nuestro afecto a su esposa, a sus hijos y nietos», continuó, mientras se mostraban diversos registros del querido chofer de TVN.

Desde la señal revelaron que los funerales de Jorge Carrasco se realizarán hoy, jueves 25, en el Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, Puente Alto.

Pesar en TVN por muerte de trabajador del canal. pic.twitter.com/Sc1PrDsdfR — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) September 24, 2025

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Canal 13 da el batacazo! La señal confirmó el regreso de importante rostro que estaba en otra estación televisiva: «siempre me sentí un niño 13»