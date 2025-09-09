Impacto por filtración de vídeo íntimo de famosa influencer: Acusa a su ex pareja, un cantante de fama mundial

En las últimas horas, una popular influencer denunció la filtración de un vídeo íntimo que circula por redes sociales.

Se trata de Isabella Ladera, famosa creadora de contenido que se ha visto más que complicada luego de la situación.

En ese contexto, la influencer venezolana emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde acusa a Beéle, su ex pareja, como el culpable de filtrar el contenido erótico.

«Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido», comenzó diciendo, tras sufrir la viralización de un registro explícito.

Además, agregó que: «Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme».

«Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza», continuó.

La decisión de Isabella Ladera tras filtración de video íntimo

Por otro lado, la creadora de contenido aseguró que tomará medidas legales en contra del intérprete de «top diesel».

«Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos. Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí», concluyó.

