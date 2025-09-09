  • EN VIVO

Encuentran cadáver en río Mapocho a la altura de Providencia

El cadáver fue encontrado la mañana de este martes a la altura del Puente del Arzobispo. El cuerpo presentaba lesiones, aunque aún se investigan las causas del hecho.

09 Sep, 2025. 14:22 hrs
Agencia Uno
Agencia Uno

Durante la mañana de este martes fue encontrado el cuerpo de un hombre en la ribera del río Mapocho, a la altura del Puente del Arzobispo, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, cerca del metro Salvador.

De acuerdo con Carabineros, cerca de las 11:40 horas personal de la 19ª Comisaría de Providencia constató la presencia del cadáver en el lugar.

Según pudo constatar T13 , el cuerpo presentaba lesiones, aunque aún no se han determinado las circunstancias del hecho. Las autoridades deberán establecer si estas heridas fueron provocadas por el arrastre del río, una caída o la posible intervención de terceros.

En el sitio del hallazgo trabajan equipos especializados del GOPE de Carabineros y personal de la Fiscalía ECOH, con el fin de esclarecer las causas de lo ocurrido.

 

 

Contenido patrocinado