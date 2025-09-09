Encuentran cadáver en río Mapocho a la altura de Providencia

Durante la mañana de este martes fue encontrado el cuerpo de un hombre en la ribera del río Mapocho, a la altura del Puente del Arzobispo, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, cerca del metro Salvador.

De acuerdo con Carabineros, cerca de las 11:40 horas personal de la 19ª Comisaría de Providencia constató la presencia del cadáver en el lugar.

Según pudo constatar T13 , el cuerpo presentaba lesiones, aunque aún no se han determinado las circunstancias del hecho. Las autoridades deberán establecer si estas heridas fueron provocadas por el arrastre del río, una caída o la posible intervención de terceros.

En el sitio del hallazgo trabajan equipos especializados del GOPE de Carabineros y personal de la Fiscalía ECOH, con el fin de esclarecer las causas de lo ocurrido.

Ahora (13:15) restricción de la pista derecha en Av. Andrés Bello al poniente, entre Huelén y Pte del Arzobispo, debido a procedimiento GOPE por rescate de persona desde el lecho del río Mapocho. Precaución #Providencia pic.twitter.com/tEisBOvMwg — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 9, 2025