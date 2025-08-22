Participante de Mundos Opuestos impactó con desgarradora confesión: «A mí me violaron cuando chico…»

El reality de Canal 13 ha tenido de todo, desde competencias muy competitivas, relaciones, quiebres amorosos y peleas entre los participantes.

En la última edición del encierro, un competidor realizó una fuerte confesión que impactó a Juan Pedro Verdier.

Juan Pablo Saavedra «Jota» se encontraba hablando con JP sobre el secuestro que vivió años atrás.

La impactante confesión de Jota en Mundos Opuestos

En ese contexto, le confesó que sufrió una violación cuando era niño: «A mí desde muy chiquitito me han pasado hartas cosas fuertes», comenzó diciendo.

«A mí me violaron cuando chico, me hicieron bullying en el colegio, tuve una experiencia muy fuerte con una pareja», relató.

Además, agregó que su madre se percató de la situación. «Mi mamá cachó porque yo estaba con comportamientos raros».

Asimismo, aseguró que gracias a su madre pudo superar la situación sin dificultades.

«Yo no quede con secuelas ni nada, porque mi mamá siempre me dio todo, me ayudaba”, señaló, afirmando que las terapias lo ayudaron a superar la violación.

“Ella siempre estuvo muy presente a cómo tratar este tipo de cosas, a como tratar todo este tipo de cosas y me sacó adelante y formó a la persona que hoy día soy”, continuó en Mundos Opuestos.

Para cerrar, reflexionó: «todo trastorno que una persona puede tener, va en como la familia te ayuda a sacarlo adelante».

También puedes leer en Radio Corazón: Ráfaga le dará vida a uno de sus grandes éxitos con un remix y eligieron al artista chileno del momento