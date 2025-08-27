Mundos Opuestos y uno de los relatos más crudos en los realities de Chile: Abuso, violación y 15 años de cárcel

El regreso de Mundos Opuestos marca la pauta del espectáculo diariamente, cahuines, peleas y competencias se viven día a día.

Como en todos los realities, los romances y la convivencia son pan de cada día. Sin embargo, un crudo relato ha sorprendido durante la emisión de los capítulos.

Fue hace algunos días que Juan Pablo Saavedra realizó una dura confesión. Esto sucedió mientras hablaba con Juan Pedro Verdier.

El joven le estaba contando un secuestro que había vivido años atrás, y en ese contexto le reveló que cuando niño sufrió una violación.

«A mí desde muy chiquitito me han pasado hartas cosas fuertes», partió relatando.

Además, agregó que: «A mí me violaron cuando chico, me hicieron bullying en el colegio, tuve una experiencia muy fuerte con una pareja».

«Mi mamá cachó porque yo estaba con comportamientos raros», comentó.

No obstante, gracias al apoyo de su familia logró superar la situación sin dificultades: «Yo no quede con secuelas ni nada, porque mi mamá siempre me dio todo, me ayudaba».

«Ella siempre estuvo muy presente a cómo tratar este tipo de cosas, a como tratar todo este tipo de cosas y me sacó adelante y formó a la persona que hoy día soy», continuó.

Más participantes se unieron a su testimonio

Luego del relato, Evelyn se vio notoriamente afectada y sus palabras causaron efecto en ella.

No sé cómo lo puede decir tan calmado. Yo nunca lo he podido contar”, confesó la atleta, entrando en una crisis de pánico.

Siguiendo por esa línea, La «Gacela» habló con el joven y le consultó el método para superar ese proceso: «Procesé, conversé, trabajé. Todas esas cositas tienen una explicación, con la vida uno las va trabajando con la familia, son terapias y procesos. Y siempre es bueno apoyarse en la gente que está con uno. Es un proceso que tengo superado desde muy chiquitito», explicó Jota.

«Es que cuando no te creen eso no cambia. Yo nunca lo enfrenté, nunca pude enfrentarlo. Perdoné, pero nunca lo enfrenté. Dejó muchas huellas, por eso no tengo una familia normal, todo se quebró. Es fome porque quienes tenían que protegerme no lo hicieron, y desde ahí viví gran parte de mi vida haciendo cosas para que me quisieran y me aceptaran, y ahí dejé que me pasara de todo», respondió la deportista.

Para cerrar, Jota reveló la resolución del caso: «Yo tenía cinco años y me acuerdo de todo. Tenemos las imágenes incluso, la metimos presa 15 años».