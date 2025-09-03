Con todos sus compañeros alrededor: Popular periodista de CNN fue despedida en vivo por su equipo

Recientemente, se comunicó que Carolina Urrejola volvería a TVN.

Por lo mismo, el día martes fue despedida por sus colegas de la señal, esto luego de liderar varios proyectos en el canal.

Cabe destacar que en su regreso a TVN, la comunicadora hará dupla con Iván Núñez en 24 horas central.

En ese contexto, en CNN Chile Radio, el periodista Sebastián Aguirre se tomó un tiempo para despedir a la profesional y desearle lo mejor en los nuevos proyectos.

«No es cualquier despedida la de esta edición porque coincide también con el cierre de la etapa de nuestra querida Carola Urrejola aquí en CNN Chile. Este es el último día de Carola con nosotros, así que es un día de despedida», comenzó diciendo.

Además, agregó: «Es un día triste para el equipo en CNN Chile y en particular para el equipo de CNN Radio, porque queremos muchísimo a Carola, porque te admiramos muchísimo, porque vamos a extrañar tu buena onda, tu trabajo. ¿Año y medio, más o menos?».

«En total en CNN casi tres, pero en la radio año y medio», explicó la comunicadora sobre su estadía en el medio.

El último día de Carolina Urrejola en CNN

Rodeada por sus compañeros, Sebastián Aguirre continuó con sus palabras: «A pesar de que fue un periodo, diría yo personalmente, breve, me hubiera gustado que hubiera sido mucho más largo, quedas en el corazón de todos nosotros. Creo que hablo a nombre de todo el equipo además. Todos te vamos a echar muchísimo de menos por su talento, por tu generosidad».

«Ha sido un privilegio trabajar contigo (…) Fue un sueño cumplido, gracias por todo este tiempo, lo pasamos muy bien», continuó elogiándola el profesional.

«Gracias por estar acá hoy. Cariños especiales para Fernando Paulsen con quien también compartí», agregó la periodista.

Para cerrar, se despidió de sus colegas y recordó uno de los proyectos que lideró: «Me siento súper orgullosa de haber podido instalar una nueva plataforma para CNN, como es CNN Chile Radio, el área de pódcast. Y lo bueno es que vamos con los chiquillos ahí en el corazón. Muchas gracias a ustedes por haberme apoyado, hasta la próxima».