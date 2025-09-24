Violento femicidio en Santiago: Joven de 21 años fue asesinada y agresor murió al intentar escapar y caer de un edificio

Un brutal crimen sacudió la madrugada de este miércoles en Santiago. Una joven de 21 años fue asesinada dentro de su departamento ubicado en Avenida Portugal con calle Porvenir.

De acuerdo con la Fiscalía Centro Norte, el responsable fue un hombre de 23 años, pareja de la víctima, quien murió tras caer desde el piso 11 del edificio mientras intentaba escapar de Carabineros.

Femicidio en Santiago Centro

Vecinos del lugar contaron que escucharon gritos desesperados desde el departamento y alertaron tanto a la policía como al padre de la joven. El progenitor llegó primero al sitio, pero resultó herido en medio del ataque.

Al ingresar Carabineros, se encontraron con el agresor armado. En su intento por huir, el sujeto bajó al piso 11, donde atacó también al dueño de ese departamento, dejándolo herido. Poco después, al verse acorralado nuevamente, trató de escapar por el balcón, pero cayó al vacío y perdió la vida en el lugar.

El fiscal Felipe Olivari confirmó que la víctima había realizado denuncias previas por violencia intrafamiliar y existía una orden de alejamiento contra el agresor, la cual no estaba siendo respetada, según información de Meganoticias.

En el momento del crimen estaba presente el hijo de la pareja, un niño de un año, quien resultó ileso. El menor quedará bajo el cuidado de su abuela.

