¡No se aguantó! La íntima confesión de participante de Mundos Opuestos: «Aquí me…»

Luego de tantas semanas encerrados, el amor está a flor de piel en el encierro de Canal 13.

Mundos Opuestos está que arde, con competencias, discusiones y amor entre algunos participantes.

En la reciente edición del programa de telerrealidad, el equipo Fénix perdió la competencia y se desplazó al pasado, donde las situaciones no son para nada buenas.

En ese contexto, mientras se encontraban acostados en el difícil pasado, Disley le confesó a Luis Jiménez que se sentía sucia debido a no poder bañarse.

La respuesta de «El Mago» fue inmediata, quien le realizó una confesión íntima: «Aquí me enamoré de ti».

Es importante recordar que al momento de ingresar a la casona, la influencer fue quien recibió al exfutbolista y le presentó la casa y la manera en que funcionaban los dos mundos.

¿Amigos en caso dé? La sincera respuesta de Disley Ramos a Luis Jiménez

¿Amigos en caso dé? La sincera respuesta de Disley Ramos a Luis Jiménez

Jiménez le consultó a Disley Ramos si de no resultar su romance, podrían quedar como amigos afuera del encierro. A «El Mago» le pareció bien, pero la influencer no estuvo para nada de acuerdo.

«Yo no podría. No me gustas para amigo… Si esto funciona, me alejó«, señaló la influencer.

La pareja se ha visto bien acaramelada en el encierro. Incluso, Jiménez le pidió bajar la intensidad recordándole que sus hijos lo están viendo por la transmisión.

