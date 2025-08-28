¡Confirmado! Lollapalooza Chile 2026 anuncia su esperado line up oficial

¡Se acabó la espera! Después de días de ansiedad, apuestas y rumores en redes sociales, esta mañana Lollapalooza Chile 2026 reveló su line-up oficial y vaya que no decepcionó.

La edición número 14 del festival se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins, lugar que vuelve a recibir al evento tras siete años de ausencia. Un regreso cargado de simbolismo, ya que fue precisamente en este parque donde en 2011 se celebró la primera versión chilena del megaevento internacional.

Este es el line up de Lollapalooza Chile 2026

Como cada año, el festival promete una combinación de headliners internacionales, artistas latinos y talento nacional, consolidándose como uno de los escenarios más diversos de la región.

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chapell Roan, Doechii y Lewis Capaldi, por primera vez en Chile, junto a los regresos de Deftones, Skrillex y Los Bunkers, son los encargados de encabezar la edición 2026.

Además, se suma Interpol, Tom Morello, la fuerza de la electrónica de Kygo, Peggy Gou, Brutalismus 3000; también el pop de Katseye, Addison Rae, Marina, y los sonidos urbanos de Danny Ocean y Young Cister.

Ahora que los nombres ya están sobre la mesa, la cuenta regresiva arranca de verdad: solo faltan poco más de seis meses para que Santiago se transforme nuevamente en el epicentro de la música, la energía y la cultura festivalera.

La cumbia dice presente en Lollapalooza

Sin duda, lo que llamó la atención de nuestros auditores es la presencia de «Tomo como Rey», icónica banda de cumbia nacional que se presentará en el multitudinario evento.

Asimismo, Amigos de Artistas también tendrán su debut en el Parque O´higgins.

