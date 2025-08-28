Popular humorista reveló estar «en conversaciones» para ser una de las cartas del humor en El Festival del Huaso de Olmué 2026

Uno de los espectáculos más esperados en nuestro país ya comienza a mover sus piezas. El Festival del Huaso de Olmué pretende dar un show de primer nivel y ya estaría en conversación con algunos artistas.

Así lo aseguró un reconocido comediante que reveló que se encuentra «en conversaciones» con la producción del evento para ser parte de la parrilla de artistas que dirán presente en el evento que será transmitido por TVN.

El hombre en cuestión en Felipe Parra, quien siempre enciende las redes sociales con sus grandes imitaciones a personajes del espectáculo.

El imitador comunicó la noticia en Chilevisión, señalando que podría ser una de las cartas de presentación en el Patagual.

Es importante destacar que el comediante reveló que le motiva mucho poder presentarse en el evento y no escondió sus deseos de decir presente.

Además, lanzó que el Festival del Huaso de Olmué es una instancia que «todo comediante anhela estar ahí, quiere pisar ese escenario».

Si bien no confirmó su participación, estaría entre las opciones para ser uno de los encargados de hacer reír al Patagual. Asimismo, contó que no quiere «mufar» la oportunidad por estar haciendo esta revelación.

«Creo que cuando hay trabajo constante, tarde o temprano llegan igual las cosas», añadió.

Desde TVN confirmaron que el Festival del Huaso de Olmué se realizará entre el 15 y 18 de enero del 2026. Los encargados de animar el evento serán Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

¿El humorista del momento?: El exponencial crecimiento de Felipe Parra

Felipe Parra creció de gran manera con sus imitaciones en redes sociales. Ahora, se dio a conocer que será parte del elenco de «Coliseo», programa humorístico que regresa a Mega.

Su rol será estar en el backstage del concurso de talentos y María José Quintanilla será la encargada de conducir el espacio.

Entre sus imitaciones que lo posicionaron en tiktok se encuentran Naya Fácil, Marcianeke y Pablo Chill-E. Actualmente, es parte de los programas «Después te lo explico» y ha tenido fugaces apariciones en «Detrás del Muro» y «Hay que decirlo Prime».