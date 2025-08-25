Revelan quienes serían los tres primeros confirmados para el Festival de Viña 2026: Un debut y dos platos repetidos

¡Ya comenzó la fiebre festivalera! Quedan seis meses para el inicio del Festival de Viña 2026. Sin embargo, durante la jornada de este domingo se revelaron los que podrían ser los tres primeros artistas invitados para el certamen.

Esta información se dio a conocer en Primer Plano, y fue Cecilia Gutiérrez quien lanzó la papita, dejando atónitos a los televidentes.

Dos ya se han presentado en el evento, mientras que la otra banda tendría su debut en la Quinta Vergara.

Estos serían los primeros artistas confirmados para el Festival de Viña 2026

El primero en la lista sería Juan Luis Guerra. Su última presentación en Viña fue hace trece años, cerrando la edición 2012 del evento. Cabe destacar que esa presentación fue ampliamente comentada, con el artista saliendo al escenario a las 3 de la madrugada.

La segunda agrupación que estaría en buenas negociaciones, sería Ke Personajes, banda de cumbia argentina que se ha presentado varias veces en Chile.

Vale recordar que la banda se presentó en la última edición del Festival del Huaso de Olmué.

Para cerrar, la periodista de espectáculos dejó la grande anunciando al tercer artista, quien es una leyenda del género urbano.

El sujeto en cuestión es Daddy Yankee, quien volvería del retiro para incorporarse a la parrilla de artistas de la nueva edición del Festival de Viña.

Por otro lado, surgen dudas acerca de su presentación, esto luego de que anunciara su retiro de la música urbana. Actualmente, Daddy Yankee utiliza como nombre artístico «DY», y hace énfasis en canciones con temáticas religiosas.

