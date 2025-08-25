Conmoción en el mundo del espectáculo por repentina muerte de popular actriz: Decidió mantener su enfermedad en privado

Una impactante noticia remece al mundo del espectáculo, esto luego de comunicarse el sensible fallecimiento de una popular actriz a los 42 años.

La destacada actriz es Verónica Echegui, quien participó en películas como «Yo soy la Juani» (2006) y «Explota, explota» (2020).

Según consignó La Tercera, su familia reveló que la actriz hace tiempo sufría de una delicada enfermedad, pero había decidió mantenerla en privado.

El deceso de la intérprete ha causado conmoción en el mundo del espectáculo, incluso Pedro Sánchez, presidente de España, entregó un mensaje luego de la sensible noticia.

Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos», fueron las sentidas palabras del mandatario a través de la red social «X».

Muere Verónica Echegui a la edad de 42 años: Una destacada carrera actoral

Verónica Fernández de Echegaray fue una gran actriz española, alcanzó gran popularidad en el año 2006, luego de participar en la película «Yo soy la Juani».

Además, recibió variadas nominaciones a los premios Goya por su gran actuar en películas como «Explota, explota» y «El patio de mi cárcel».

La actriz nació en Madrid, el 16 de junio de 1983 y es pariente de José Echegaray, Premio Nobel de Literatura.

Su última participación fue en la serie de Apple TV+ titulada «A Muerte». Esta trata de un hombre con cáncer que se encuentra con una vieja amiga de la infancia: Verónica Echegui.

El premio Goya lo ganó detrás de cámaras, como directora y guionista del cortometraje «Totém Loba».

