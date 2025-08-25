Endieciocharse nunca fue tan fácil: Easy te equipa con los mejores accesorios para celebrar las Fiestas Patrias

Ya se empieza a sentir septiembre y con él, las ganas de prender el carbón, invitar a la familia y armar el mejor asado del año. Porque si hay algo que nos une a los chilenos es la parrilla.

Easy quiere ser tu partner número uno para que no te falte nada en estas Fiestas Patrias.

Todos los materiales para celebrar Fiestas Patrias los encuentras en Easy

¿Buscas parrillas? Aquí las tienes todas: a carbón, a gas, eléctricas… la que más te guste para lucirte con tus preparaciones. Y ojito, porque no se trata solo de tener la parrilla, sino también los accesorios que hacen la diferencia. Un buen cuchillo, unas pinzas firmes y todos esos detallitos que convierten a cualquiera en un verdadero maestro parrillero.

En Easy saben que endieciocharse no debería ser complicado, por eso tienen variedad, calidad y precios que te harán más fácil celebrar como corresponde. La idea es que no te quedes para última hora y asegures desde ya tu carbón, tu parrilla o esos accesorios que siempre salvan.

Porque el 18 se vive en la mesa, en la parrilla y en la buena compañía, todo empieza en Easy. Así que ya sabes: parrillas, carbón y accesorios en un solo lugar. ¡Dale que es Easy!

También te puede interesar: Revelan quienes serían los tres primeros confirmados para el Festival de Viña 2026: Un debut y dos platos repetidos