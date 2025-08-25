Querido comediante que triunfó en Viña comunicó el sensible fallecimiento de su madre: «Estoy roto por dentro»

Recientemente, el reconocido humorista Christian Henríquez comunicó el sensible fallecimiento de su madre.

El humorista cuenta con varios exitosos papeles, destacando su participación en el Festival de Viña y su gran cantidad de personajes en Morandé con Compañía.

Fue a través de sus redes sociales donde el intérprete de “Ruperto” reveló la sentida noticia, dedicando unas emotivas palabras de despedida para su madre.

Christian Henríquez comunica el fallecimiento de su madre

Mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió un registro de su madre. Lo acompañó de una reflexión tras su deceso, en modo de despedida.

«Ya no hay más inyecciones, ya no más pastillas, exámenes, no más sufrimiento», comenzó escribiendo el comediante que triunfó en Viña 2026.

Asimismo, agregó que: «Madre mía lo diste todo y más. Estoy roto por dentro, pero orgulloso de ti».

Siguiendo por esa línea, el intérprete que le dio vida a «Rupertina» y «Maikel Pérez Jackson» enfatizó en la lucha de su madre, quien estuvo enferma y luchando con su diagnóstico.

«Fuiste una guerrera y ahora estás con Dios. Hasta siempre, amor eterno», cerró Christián Henríquez.

Por otro lado, también compartió un registro de la despedida de su madre. En él, se aprecian globos y la fecha de su partida.

Henríquez estuvo un largo tiempo alejado de la televisión; sin embargo, este año regresó a Mega con la vuelta de «Detrás del Muro», con «Rupertina», uno de sus más icónicos personajes.

Luego de informada la noticia, sus fanáticos no dudaron en manifestarse en su muro. Le dejaron mensajes de apoyo tras la partida de su madre.

«Le mando, fuerzas y ánimo», «Mis condolencias» y «Mis más sinceras condolencias por su mamita», fueron algunos de los mensajes de sus seguidores que lo apoyan a través de redes sociales.

