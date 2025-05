Paul Vásquez sorprendió al revelar secuelas que le dejó la adicción, a 20 años de estar limpio: «“He despertado llorando, es terrorífico”

Paul Vásquez, más conocido como el «Flaco», fue el más reciente invitado en el programa digital La Junta, conducido por Julio César Rodríguez. En una conversación sincera , el humorista recordó los momentos más difíciles de su vida, especialmente a fines de los años 90, cuando enfrentó serios problemas de adicción.

Todo comenzó cuando Julio César le preguntó: «¿Cuándo te arreglaste bien?», a lo que Vásquez respondió con firmeza: «El 18 de enero del 2003». Ese día, aseguró, fue cuando «me reventé» y agregó que «no sé cómo resistió mi corazón».

Ya en entrevistas anteriores, como en Mentiras Verdaderas, el comediante había confesado que durante un período llegó a gastar hasta $3 millones al mes en cocaína. No obstante, tras un colapso médico, tomó la decisión de alejarse por completo de la droga.

«22 años limpio, sin recaídas, sin engañarme; dejé de mentirme», afirmó en La Junta. Aunque reconoció que el proceso no fue fácil: «los primeros seis meses me dolía la guata», también destacó que «empecé a quererme y respetarme» y que «la gente notó un cambio notorio en mí».

Paul Vásquez y sus secuelas luego de brutal adicción

En el mismo espacio, Vásquez reveló que aún hoy lidia con las secuelas emocionales de su adicción. «No quiero volver a sentir nunca más esa sensación», confesó. Incluso, compartió que sigue teniendo sueños relacionados con su pasado: «Aún tengo sueños, han pasado 22 años y sueño, he despertado llorando». Ante esto, su pareja, Giovanna Sepúlveda, lo consuela diciendo: «Fue un puto sueño nomás, una pesadilla».

El comediante también relató un episodio reciente: «21 años después, dos meses atrás, habré soñado que jalaba, porque pienso que todos los adictos somos los que intentos luchar contra este flagelo de mierda, aun así, aunque llevemos 22 años, igual caminamos sobre la cornisa de que en cualquier momento puede pasar».

Sobre estos sueños, Vásquez explicó: «Quizá eso me puede llevar a los sueños que tengo que son del terror». Y añadió: «En el mismo sueño me doy cuenta de que ‘fallé’, entonces me despierto y se siente; es terrorífico».

Conmovido por sus palabras, Julio César Rodríguez cerró el momento reconociendo su honestidad: «Puta que momento más lindo, ‘Flaco’, no has regalado».