La declaración que complica la supuesta nueva relación de Gisella Gallardo: «salió de la cárcel hace cuatro meses»

El quiebre entre Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Luego de que la comunicadora confirmara públicamente el término de su relación, comenzaron a surgir rumores sobre un supuesto vínculo con el empresario José Alfredo Rivas.

Consultada por el tema, Gallardo bajó el perfil a las especulaciones y aclaró que recién lo estaba conociendo. “Es un amigo que estoy conociendo, estoy conociendo a otros amigos también”, señaló.

El nuevo revés que afecta a Gisella Gallardo

Sin embargo, en el programa Zona de Estrellas entregaron nuevos antecedentes sobre el empresario. Adriana Barrientos comentó que “a este hombre se lo presenta su círculo de amigos”.

Más tarde, Hugo Valencia sorprendió al revelar detalles de su pasado judicial. “Salió de la cárcel hace cuatro meses”, afirmó el panelista. Además, Javier Fernández agregó que José Alfredo Rivas estuvo recluido en la cárcel Santiago 1.

Valencia también explicó que el empresario habría estado involucrado en un importante caso policial. “Él estuvo en el año 2023 en un operativo de la PDI, el más grande de la historia de nuestro país en temas tributarios”, aseguró.

Por último, en el panel comentaron que la expareja de José Alfredo Rivas actualmente mantiene una relación con Cristián de la Fuente.

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