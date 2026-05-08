Karol Lucero apoyó a su Cata Vallejos tras repechaje de Miss Universo: así reaccionó la modelo

Tras varias semanas marcadas por la controversia, Cata Vallejos ya se prepara para su participación en Miss Universo Chile. La influencer consiguió volver a la competencia gracias al repechaje, instancia en la que obtuvo la representación de Pucón, decisión que también generó cuestionamientos en redes sociales.

Ahora, la exintegrante de “Calle 7” será una de las 30 candidatas que iniciarán oficialmente el certamen este 9 de mayo.

Cata Vallejos sobre apoyo de Karol Lucero

En medio de este escenario, Vallejos estuvo invitada en el programa “Plan Perfecto”, donde abordó distintos temas relacionados con el concurso. Uno de ellos fue el respaldo público que recibió de su expareja, Karol Lucero.

“Mira yo como la de él (su ex) y cualquier persona que hable algo bonito… Él también me conoce, entonces fue bonito”, comentó la influencer sobre las palabras del comunicador.

Además, agradeció el gesto que tuvo el animador en el inicio de su camino rumbo al certamen de belleza.

Durante la conversación, Cata Vallejos también respondió a quienes han cuestionado su regreso al concurso representando a Pucón. Frente a las críticas, defendió la transparencia del proceso.

“No es un concurso arreglado, es un concurso que va por todas las de su ley”, afirmó.

Finalmente, dejó en claro que está enfrentando la competencia con el mismo compromiso que el resto de las participantes. “Yo me la estoy jugando igual que cualquier niña que está ahí luchando por sus sueños”, cerró.

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