Nelson Mauri reaparece en redes sociales y responde a las críticas por su cambio físico: «Por mi parte les cuento que estoy en …»

Nelson Mauri dejó a todos impactados en sus redes sociales por su cambio físico. Cabe recordar que el ex chico reality se hizo famoso por participar en el programa de talentos «Rojo».

El influencer volvió a las redes sociales con un nuevo cambio de look que causó diversas reacciones. En su cuenta de Instagram subió una historia donde se ve a un hombre cuya identidad se desconoce.

En la publicación se ve al bailarín con el cabello más largo de color negro y con un rostro diferente, según comentarios de los usuarios. Por otro lado, en la foto se ve un corazón, lo que hace creer que podría estar en una nueva relación.

El mensaje de Nelson Mauri tras su reaparición en redes sociales

Ante los comentarios sobre su cambio físico, el creador de contenido mandó un mensaje para aclarar la decisión de su cambio estético.

«Mi apariencia física está dando que hablar, pero quiero que estén en su derecho de opinar. Si les gusta opinar de la apariencia ajena, que igual está un poco fuera de lugar, es cosa de ustedes, me parece bacán», según el portal Te Caché.

Asimismo, Nelson Mauri añadió una reflexión sobre el autoconocimiento. «Por mi parte les cuento que estoy en una versión donde me estoy empoderando más de cómo realmente me siento. Dicho esto, los invito a encontrar su felicidad y dejen de lado el qué dirán. Lo más importante es que uno esté feliz con uno mismo, y yo lo estoy».

Cabe señalar que, lo último que se sabe del influencer es que está radicado en Colombia, en la ciudad de Cali y que se dedica a su carrera como DJ y creador de contenido para adultos.

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