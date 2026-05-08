Reconocido comediante revela por qué se bajó del Festival de Viña: “No me arrepiento”

El comediante habló sobre su polémica salida del Festival de Viña en conversación con Pamela Díaz, en su programa Sin Editar. En la entrevista, el humorista dejó claro que no se trató de una decisión impulsiva.

Daniel Alcaíno, más conocido como Yerko Puchento, detalló las razones por las que decidió bajarse del certamen. Según explicó, había firmado contrato en septiembre con una rutina previamente aprobada.

Entre las condiciones que solicitaron estaba presentarse ante un público adulto. “Lo único que íbamos a pedir era tener un público adulto (…) un matrimonio de 45 para arriba que pague la cuenta de la luz, que le cueste el tema de la bencina”, señaló.

El motivo por el que Yerko Puchento se bajó del Festival de Viña

Originalmente, el actor se presentaría en una noche junto a Maná y Los Jaivas. Sin embargo, una semana antes del evento, Maná canceló su show, lo que cambió drásticamente la programación del festival.

Ante esto, la organización contrató a Tini y Emilia como reemplazo, artistas orientadas a un público más joven. “Pasamos de un público adulto a uno teenager”, expresó Daniel Alcaíno.

Esta situación llevó al comediante a tomar la decisión de bajarse del certamen, ya que consideraba que el contexto no era favorable para su rutina. “Era un suicidio, era crónica de una pifiada anunciada”, enfatizó.

Aunque, el humorista en un principio trató de cambiar la noche con otros comediantes, no resultó. Por lo que decidieron no participar del festival en aquella ocasión.

Cabe recalcar que durante la entrevista, Daniel Alcaíno, expresó que se encuentra tranquilo con su decisión. Pamela Díaz, le preguntó «¿Te arrepentís de haberte bajado de viña?«.

«No me arrepiento(…)es como deshacer algo que ya armaste«, declaró Daniel. Asegurando que habría tomado la decisión correcta y que esto no le afectó a su carrera.

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