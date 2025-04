Leo Caprile rompe el silencio a casi un año de sufrir ACV: «Estuve a punto de pasar a la historia»

El 22 de abril del 2024, Leo Caprile impactó a sus seguidores, luego de confirmar a través de una publicación en Instagram que había sufrido un Accidente Cerebrovascular (ACV).

«Tuve síntomas animales y sospechosos que me hicieron acudir a un centro hospitalario, donde me atendieron de emergencia. El diagnóstico: Infarto cerebral. Afortunadamente la prontitud de la atención evitó daños a mi organismo. Ahora en recuperación», escribió en aquella ocasión.

Y ya pasado casi un año desde el complejo momento de salud que se enfrentó, es que Leo Caprile conversó con 24 Horas, donde hizo una profunda reflexión, en el marco de que los ACV son la segunda causa de muerte en Chile.

Leo Caprile comparte honesta reflexión

«Estábamos conversando, haciendo bromas, cuando de repente voy a tomar un vaso y no me lo puedo. La respuesta veloz es fundamental. Yo, desde el primer síntoma hasta estar ya en trombólisis, tardé entre 20 y 25 minutos», comenzó relatando el locutor.

Siguiendo por esta línea, señaló que «el tema del hormigueo en la cara, la dificultad para hablar, que yo nunca he tenido problema para eso, se me cayó el brazo y no me lo podía, entonces con todo eso indiscutiblemente estaba en un escenario de ACV e hice lo que tenía que hacer».

«Pierdes fuerza en cualquiera de las dos áreas del cuerpo, se siente un hormigueo en la cara, se cae un poquito la cara también (…) Algunas personas tienen dolor de cabeza, otras tienen dificultades para hablar, pero lo más importante es darte cuenta de que pierdes fuerza en el brazo», continuó Leo Caprile.

Junto con mencionar que «cuando me dicen que es la segunda causa de muerte en Chile, casi me fui de espaldas. Estuve a punto de pasar a la historia».

«Vi mucha gente, incluso gente más joven. Como que el rango etario de la dolencia se amplió. Hice conciencia de cómo pude haber quedado y qué habría pasado, por ejemplo, si yo estaba en el campo o si hubiese estado solo», cerró.