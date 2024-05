Leo Caprile comparte su experiencia tras sufrir un infarto cerebral: «Tuve mucha suerte»

Leo Caprile, luego de vivir un infarto cerebral hace unas semanas, reveló detalles sobre su estado actual y los importantes cambios que debe implementar en su vida. En una entrevista en el podcast «Ni Tan Penca», Caprile compartió que se encuentra bien después del susto y enfatizó la importancia de actuar a tiempo en situaciones de emergencia.

Recordemos que el ex locutor de Radio Corazón compartió la noticia en sus redes sociales. «La madrugada de este sábado tuve síntomas anormales y sospechosos que me hicieron acudir a un centro hospitalario. Donde me atendieron de emergencia» escribió, agregando que «la prontitud de la atención evitó daños en mi organismo».

Leo Caprile habla de su salud

El comunicador reveló que su episodio de salud le llevó a recibir importantes consejos sobre cambios en su estilo de vida. Leo Caprile, a través de un contacto telefónico con Kurt Carrera en el podcast Ni Tan Penca reveló algunos detalles al respecto.

«Tengo que dejarlo todo», mencionó, refiriéndose al cigarrillo, el cuidado del colesterol y la calidad del sueño. Afortunadamente, actuó a tiempo, evitando graves secuelas. «Dentro de todo, tuve mucha suerte porque quedé sin ninguna secuela», dijo.

Caprile aprovechó la oportunidad para crear conciencia sobre la gravedad de los accidentes cerebrovasculares y la importancia de la prevención. «Uno de cuatro chilenos es propenso a sufrir un ACV», advirtió. También expresó su preocupación por las devastadoras consecuencias de un infarto cerebral, destacando la necesidad de aprender de su experiencia.

«Es momento de hablar en serio, porque todos hablan del cáncer, pero te da más tiempo«, afirmó. Finalmente, instó a la prevención y la educación en temas de salud, destacando la importancia de estar informados y actuar rápidamente en caso de emergencia.