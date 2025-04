Faloon Larraguibel protagoniza violenta pelea en Palabra de Honor: «Vuelve a tirarme algo y verás cómo te va a ir»

En el capítulo de esta noche de Palabra de Honor, se mostrará la fuerte pelea entre Faloon Larraguibel y Zoe Bayona, por la cual incluso debieron separar antes que llegaran a los golpes.

Resulta que protagonizaron el encontrón luego de una actividad de talentos donde la española sea coronada como ganadora y se niegue a compartir su premio con sus compañeros.

Entre las que más reclamen por la decisión de Zoe estará Faloon Larraguibel. «El otro día nosotros compartimos, no seas egoísta. Cómete todo, cabrona, llénate no más», le dirá a la chiquilla.

Luego, todo estallará cuando Daniela se burle de Zoe llamándola «polilla», la española le contestará duramente. «Que controles la lengua si quieres que te tengan respeto, porque me habéis faltado el respeto 5 veces. Vas a ser funadísima por ser la polilla de Faloon. Son como Timón y Pumba, una detrás de la otra», le dirá a su compatriota.

La tensa pelea de Faloon Larraguibel

Acto seguido, Zoe se quejará de que a ella nunca le han compartido un premio en el reality, y Faloon alzará la voz para replicarle que eso es falso. «No seas hocicona, mansa boca que tienes para andar hablando y para comértelo todo», señalará, acercándose a ella. Entonces, durante la tensa discusión, Zoe tomará una bolsa con comida y se la lanzará a Faloon, diciéndole: «Si quieres comer, come».

«¿Me lo tiraste? Eso es agresión. Eres una cobarde, me lanzaste algo por la espalda», reclamará de inmediato Larraguibel, mientras Bayona saldrá al patio aconsejándole que se comporte “como una señora de 35 años”.

Faloon, sin embargo, saldrá persiguiéndola para encararla, y tendrá que ser detenida por sus compañeros. «Vuelve a tirarme algo y verás cómo te va a ir. Tú a mí no me tiras nada», le advertirá a la española. «Y tú no me busques, que vas a flipar», le contestará Zoe a la ex animadora de Zona Latina.