Humorista que triunfó en el Festival del Huaso de Olmué sufrió millonario robo: «Para pagar el pie de nuestra casita»

Un querido humorista que tuvo un exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué, denunció en las últimas horas que sufrió un millonario robo, que lo tiene atravesando un complicado momento.

Se trata de Marcelo Valverde, quien participó en el certamen el 2024 y que forma parte del podcast ‘El Sentido del Humor’, y que confirmó que le robaron su celular, además de perder su billetera con todos sus documentos.

«No me van a creer, pero ayer (domingo) me robaron el celular y hoy día se me perdió la billetera. Así que ahora estoy usando a la Lupita (su mascota) de billetera», comenzó relatando el humorista a través de sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, Marcelo Valverde agregó que «si saben algo de mi billetera, avísenme, por favor, están mis documentos, no hay plata, nada. Solo están mis documentos y si encuentran mi celular… ¡Ay, Lupita, qué vamos a hacer!».

El difícil momento que atraviesa Marcelo Valverde

Pero la cosa escaló para peor, pues durante la jornada de este martes, el humorista reveló en un nuevo registro que se debió ausentar de la grabación del podcast, ya que se sumó un nuevo robo.

«Si no bastaba con el robo del celular y la pérdida de los documentos, además, hoy me enteré que nos robaron plata, como $10 millones de pesos», contó el ‘Coronel Valverde’.

«Entre plata que tenía en la empresa, plata que tenía guardada para juntar, para pagar el pie de nuestra casita», señaló. Además de afirmar que «así que eso, estamos haciendo trámites para recuperar el dinero».

Para cerrar, el comediante mencionó que al menos estaba acompañado de sus mascotas. «Saben que algo pasa y tratan de hacer compañía».