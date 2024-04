«Me acordé de mis papás»: Leo Caprile confiesa lo que sintió al sufrir infarto cerebral

Hace unos días Leo Caprile dio a conocer que sufrió un infarto cerebral, por el que debió ser internado de urgencia. Pero que afortunadamente no pasó a mayores gracias a la rápida acción.

«La madrugada de este sábado tuve síntomas anormales y sospechosos que me hicieron acudir a un centro hospitalario. Donde me atendieron de emergencia» escribió. Junto con escribir que «la prontitud de la atención evitó daños en mi organismo».

Es en este contexto que, ya pasados unos días, Leo Caprile conversó con Las Últimas Noticias, donde afirmó que nunca buscó aparecer en los medios por temas personales, pero que esta situación era diferente.

«Le puede servir más a la gente, porque este incidente tiene que ver con cierta disciplina, con cuidarse, medirse la presión, el consumo de sal, los hábitos alimenticios, el descanso», señaló el animador.

Los síntomas que reconoció Leo Caprile

Por otro lado, Leo Caprile le comentó al medio mencionado que «estaba asustado», sin embargo, agradece su rápido actuar ante la emergencia. Eso sí, algunos recuerdos fueron claves para ello: un extraño síntoma en su cuerpo y el recuerdo de los infartos cerebrales que sufrieron su papá, a los 80 años, y su mamá, a los 70.

«Había terminado de hacer un evento de Colo-Colo. Ya me venía y perdí la fuerza en el brazo y se me durmió el bigote. No era un malestar que te da por un resfrío. Era distinto y me acordé de mis papás. Tomé la decisión, me desvié y llegué como en veinte minutos a la clínica», aseguró.

Al llegar al centro hospitalario le confirmaron que se trataba de un Accidente Cerebro Vascular (AVC). Ante esto, el exlocutor de Radio Corazón admitió que este episodio fue «un llamado de atención», por lo que desde ahora se cuidará mucho más. «Quiero y necesito estar bien».