Evelyn Matthei se confiesa en Radio Corazón: «Lo que más me ha gustado en mi vida es haber sido alcaldesa»

En La Mañana de la Corazón, recibimos la visita de Evelyn Matthei en La Número Uno de Chile, en el marco del comienzo de la carrera presidencial de cara a las elecciones de noviembre.

Durante la entrevista, una de las primeras consultas se trató sobre su rol como alcaldesa de Providencia y si acaso extraña el cargo que decidió dejar de lado para postularse como Presidenta.

«Quiero decir que lejos lo que más me ha gustado en mi vida es haber sido alcaldesa», comenzó señalando. Junto con agregar que: «Y me dolió tanto, tanto, tanto, cuando decidí no repostularme».

Siguiendo por esta línea, Evelyn Matthei mencionó que «pero yo cachaba que probablemente me iba a tocar ser candidata presidencial y yo me daba lata ir a pedirle a la gente el voto como alcaldesa sabiendo que a lo mejor los iba a abandonar. Creo que eso no se hace. Creo que si uno lo eligen de alcalde, tiene que dedicarse a alcalde».

El rol de Evelyn Matthei como alcaldesa

Por otro lado, la precandidata de UDI y RN, habló sobre cómo era esta labor en la alcaldía. «Era muy entretenido porque nos preocupábamos, por ejemplo, de que los consultorios anduvieran bien. Les quiero decir que nuestros consultorios en Providencia andaban increíble».

«Les quiero decir que nuestros consultorios en Providencia andaban increíble. Tanto es así, por ejemplo, que cada vez que nosotros hacíamos campaña de vacuna, la mitad de la gente que se vacunaba venía de otras comunas a vacunarse a Providencia. Porque los atienden bien, con una sonrisa», continuó Evelyn Matthei.

Para cerrar, la también exdiputada señaló que «hicimos muchas, muchas cosas. Y sí, lo he hecho, lo hecho mucho de menos. Estoy muy feliz, pero lo que vamos a tratar de hacer es que la política no sea pura palabra y no se haga nada, sino que lo hagamos tipo alcalde».