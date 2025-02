Fanny Cuevas y Josué protagonizan fuerte discusión en Palabra de Honor: «Cállate un rato, me tienes aburrida»

En el capítulo de este domingo de Palabra de Honor, se vivió un tenso momento, luego de que Fanny Cuevas comenzara una discusión con uno de sus compañeros, tras salir a defender a la nueva recluta.

Todo comenzó cuando Zoe Bayona se desahogó con la ex Mundos Opuestos de la discusión que tuvo con Josué Bernal. «Me duele, se burla de mí constantemente, sin yo decirle nada», se lamentó la española.

Frente a esto, es que Fanny Cuevas salió en defensa de la joven, y discutió con Josué. «Cállate h… Cállate un rato, me tienes aburrida», le dijo y agregó: «Abúrrete, cállate, amigo, ¿qué te pasa? Cómo no entiendes si te están diciendo que te calles».

Luego, Zoe conversó con Andrés Caniulef para pedirle apoyo, quien le aconsejó: «Él no va a parar y tú sabes que no va a parar y aunque no le digas nada, él va a decir algo. Por lo tanto, tú tienes que aprender a que no te importe. Viniste a eso, a enfrentarlo. La primera semana va a ser terrible y tú tienes que aprender a resistirlo».

Pero la española no se convenció, respondiéndole: «Pero cómo, si con él he vivido los peores episodios en mi vida».

«Tú sabías a lo que venías. Tienes que aprender que estas cosas no tienen que doler, porque él no va a cambiar. Es un bruto, que lo queremos, pero es un bruto», remató el periodista.

Gala Caldirola se lanzó con todo en Palabra de Honor

Posteriormente, Gala Caldirola le reclamó a Josué Bernal por sus peleas con su ex: «Hincha mucho las p… que estés peleando a los gritos delante de todos. ¿No te das cuenta de cómo os tratáis y os decís? Y le has pegado un grito a Fanny que no creas que queda bien, y te lo estoy diciendo por el poco cariño que te tengo».

El participante de Palabra de Honor respondió: «Es que no me gusta ni me agrada que me manden a callar a voces». Mientras que la ex de Mauricio Isla replicó: «Bueno si parecéis niños de 15 años»

Más adelante, Gala le comentó a Fer: «No lo leo a Josué, no sé cómo es realmente su personalidad, porque ha mostrado como tres personalidades distintas. Antes era más dulce, se veía tranqui y hasta se veía respetuoso. Pero después cuando empezó a decir que ‘ahora me liberé’ y cuando lo hizo como que se desató… Me genera rechazó».