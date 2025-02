Confirman el ingreso de nueva participante a Palabra de Honor: Llega a encarar a compañero

Un capítulo de aquellos se vivirá este jueves en Palabra de Honor, el que estará marcado por la llegada de una nueva recluta que promete dejar la escoba, gracias a su antiguo romance con uno de los participantes.

Se trata de Zoe Bayona, exnovia de Josué Bernal, quien se integrará a la competencia y pondrá en aprietos al español, quien varias veces ha hablado en el encierro sobre su separación.

«Soy su excompañera de vida. Lo que él relate sobre mí se lo inventa, porque si relatara la verdad nunca jugaría a su favor. Él como amigo es un 30 pero como pareja es un cero a la izquierda. Vais a ver un cambio muy importante en su actitud cuando yo entre», sostendrá la española, agregando que las infidelidades de Bernal fueron el punto que la hizo terminar con él.

«No ha contado las infidelidades que tuvo, desde el día uno. El error es mío por haber perdonado una tras otra, es muy promiscuo. Creo que no se ha dejado conocer como realmente es», indicará,

Junto con agregar que el español «todo el rato está ligando y necesita ser el centro de atención, pero el karma existe y aquí llegó su gran pesadilla».

La llegada de la nueva participante a Palabra de Honor

Hay que señalar que, cuando se anunció su llegada a Palabra de Honor, la joven se confesó sobre lo que espera conseguir en el reality. «Ya no le debo ningún tipo de respeto a Josué, y si conozco a alguien que me guste, voy a avanzar. Seguro va a arder Troya si alguien se fija en mí, porque a él no le va a gustar nada eso, pero no me importa».

«Soy súper competitiva, más aún con la gente que me subestima por ser pequeña y delgada. Yo pienso que soy una hormiga, pero atómica. Pero soy todoterreno, y si puedo ganar el premio y lanzárselo por la cara antes de que se lo lleve él, mejor», continuó.