Fanny Cuevas y Fernanda Figueroa protagonizan fuerte discusión en Palabra de Honor: Tuvieron que separarlas

En el adelanto del capítulo de este lunes de Palabra de Honor, se mostró una fuerte discusión entre dos participantes que debieron separar sus compañeros antes de que llegaran a los golpes.

Todo partirá cuando, tras varios días de pelambres mutuos por el cambio de equipo de Fanny Cuevas, es que la chiquilla no se guardará nada y se lanzará directamente en contra de Fernanda Figueroa.

«Fer, no quiero que me trates más de falsa. Si tienes algo que decir, dímelo a mí», le exigirá.

La tensa pelea que debieron separar en Palabra de Honor

Frente a esto, es que Figueroa no se tardará en contestarle. «Eres falsa. Eres muy falsa. Dos veces me acerqué a ti, y tú andas diciendo por las espaldas que Gala y yo te hacemos a un lado del grupo. Además minutos antes de andarte juntando con Faloon habías criticado a todo el grupo, personas a las que pisoteaste, y ahora mágicamente son amigas. Por eso para mí eres una persona falsa».

«Falsa eres tú que te enojas porque me siento con otras personas, porque me doy la oportunidad de conocer a la gente, y después me ignoras. Tengo el derecho de compartir con quien yo quiera, desde que me senté con Caniulef no me miraste ni me hablaste más. No es para mí falsedad aprender a conocer a otras personas», le dirá Fanny Cuevas

La discusión se tornará tan intensa que Zoe Bayona y Daniela Requena irán a buscar a Fanny y Fernanda para separarlas, pero ambas mujeres seguirán peleando a los gritos.

«¡Te gusta pisotear a la gente y después andas con lo de la sororidad! Dos veces te dijimos que no le tocaras el tema del ex a Faloon, y te importó una m…», espetará Fernanda sobre la vez en que Fanny acusó a Faloon Larraguibel en Palabra de Honor de ser agresiva con su exesposo.

Tras lo cual, Cuevas entonces se retirará dejándola sola y tratándola de «falsa de m…».