José Luis Repenning confiesa que fue estafado en el Día de los Enamorados

El inicio de esta historia es que el animador del matinal Tu Día, quiso arrendar una cabaña para viajar con sus hijos a Papudo.

José Luis Repenning, quien es la víctima de esta estafa, comentó que decidió arrendar un lugar a través de una página web, donde encontró un lugar que tenía todo lo que necesitaban para el fin de semana.

“Me meto a Booking.com, plataforma confiable, y la página dice: El pago se acuerda con el arrendador”, comentó, para luego agregar que el sujeto le escribió: “y me dice que hay una alta demanda, así que me sugiere que deposite el 50%”.

Ya el conductor del matinal de Canal 13, llegó a esta ubicación y vio que la propiedad no estaba.

“Cuando llego al sitio, no había cabaña, no había nada, no existía. Me estafaron”, señaló Repenning, que además advirtió al sitio web que haría “todas las diligencias pertinentes”.

“No había nada, estaba pelado. Me mandaron el mapa para llegar, vi todo. Insisto, en una aplicación que es supuestamente confiable”, comentó.

José Luis Repenning, confesó que no se sorprendió al ser estafado

“Empecé a sospechar cuando iba en camino para allá porque le escribía y no me respondía. No me sorprendí, pero el problema es que era el fin de semana más potente del verano. No había nada”, dijo, precisando que no encontraba donde hospedarse.

Pese a esto, el fin de semana del animador no fue del todo trágico, ya que, Rodrigo Pérez lo ayudó a encontrar un lugar y terminó en el departamento de una mujer que estaba de viaje en Rancagua, por lo que pudo disfrutar con sus hijos.

