«The La Planta» confirmó asistencia para el Movistar de La Combo Tortuga y reveló posible colaboración con máximo exponente de la cumbia nacional

Hace algunos días, el artista uruguayo «The la Planta» estuvo de gira en nuestro país en el marco de las fiestas patrias, aparte de hacer eventos, también aprovechó de lograr colaboraciones, una de ellas con La Combo Tortuga, quienes están a puertas de su primer Movistar Arena en solitario.

Asimismo, el cumbiero dijo presente en el pódcast de Vamo a Calmarno, que es conducido por los locutores de Radio Activa, Jaime Proox y Rosinelli y reveló lo que se viene en un futuro próximo.

The la Planta no se guardó nada y reveló próximos proyectos

Respecto a una colaboración con Américo, comentó que «tuve la posibilidad de almorzar con él, me espero con mucho respeto, fue súper loco, tantos años escuchándolo, no creía que me recibiera este tipo de artista, no tengo tiempo para asimilarlo, simplemente va pasando y lo trato de disfrutar».

Cómo no, los muchachos hicieron la pregunta del millón «¿Se viene algo?». El uruguayo fue enfático en responder que «no puedo decir que si por qué lo quemo todo. Pero tampoco puedo decir que no (entre risas) nos juntamos, nos conocimos y nos caímos bien, calculo que tendremos una sesión ahora en breve, así que nada», indicó.

Además, luego del anuncio de su colaboración con La Combo Tortuga, The la Planta se la jugó con una nueva revelación. «Grabamos un temazo, dia de rodaje y día de grabación. Todo, ya está pronto, me mandaron el link», adelantando que el featuring será con video incluido y se estrenará luego.

Asimismo, reveló que estará presente en el cumpleaños de la agrupación de música tropical. «¿Podrías estar invitado para el Movistar de La Combo?», le consultaron. A lo que rápidamente respondió. «Ojo, ojo, el 8 aparece The La Planta, vamos a estar en el Movistar de La Combo, seguramente sí. La gente que vaya sabiendo, para que vayan a comprar esos tickets», cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Junte de lujo! The la Planta y La Combo Tortuga confirman una colaboración