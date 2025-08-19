Gilberto Gil regresa a Chile con su gira de despedida: Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas

Gilberto Gil, uno de los grandes referentes de la música brasileña y figura esencial del tropicalismo, se despedirá de los escenarios chilenos con su gira “TEMPO REI”, un recorrido por seis décadas de trayectoria artística. La cita será el 4 de noviembre en el Movistar Arena, con entradas disponibles desde el jueves 21 de agosto al mediodía en Puntoticket.

Con más de 70 álbumes publicados y nueve premios Grammy. Gil ha marcado la modernización de la música popular brasileña, fusionando estilos como rock, reggae, bossa nova y samba. Su influencia quedó plasmada en clásicos como Aquele Abraço, himno de resistencia durante la dictadura militar, y Andar com Fé, que celebra la espiritualidad y la esperanza.

Gilberto Gil se presentará en Chile

A lo largo de su vida, Gilberto Gil ha combinado arte y compromiso. Fue encarcelado en tiempos de represión, se convirtió en ministro de Cultura de Brasil y anticipó debates sobre tecnología y cultura digital con canciones como Pela Internet. Su legado lo consagra no solo como un innovador musical, sino también como un agente de cambio cultural.

“TEMPO REI” será una celebración de ese viaje sonoro y personal, con una puesta en escena íntima y profunda en torno al concepto del tiempo. Acompañado por una gran banda integrada en su mayoría por su familia, Gil promete un espectáculo cargado de emoción, historia y música inmortal.

