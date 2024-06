¡Terremoto en CHV! Filtran quiénes serían los nuevos participantes de Top Chef VIP 2

El jueves pasado CHV confirmó la nueva temporada de Top Chef VIP, programa de cocina que la rompió entre el público gracias a sus participantes y que dejó como gran ganadora ni más ni menos que a Belén ‘Belenaza’ Mora.

Frente a esto, es que para el segundo ciclo del estelar de competencia, ya que anunció al primer famoso que se la jugará ante el estricto jurado. Estamos hablando del gimnasta nacional Tomás González, quien previamente estuvo en el espacio de Canal 13 ‘Aquí se Baila’.

A raíz de esto, es que de inmediato comenzaron a circular una serie de rumores sobre las figuras que ya estarían listas para sumarse a la nueva temporada de Top Chef VIP, los que sin duda llamarán la atención en más de una ocasión.

¿Quiénes serían los nuevos participantes de Top Chef VIP?

De acuerdo a lo consignado por FMDOS, dos de los nombres que se filtraron corresponden a populares ex chicas Gran Hermano. Nos referimos a Cony Capelli y Eskarcita, quienes obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente en el reality de CHV.

Pero la cosa no se queda ahí, pues según El Filtrador, la cosa no se queda ahí. Ya que en las últimas horas dieron a conocer que un conocido ex chico reality y una actriz chilena ya habrían firmado para estar en el segundo ciclo de Top Chef VIP.

El primero de ellos es el cordobés José Luis ‘Joche’ Bibbó, quien ganó popularidad en nuestro país gracias a su paso por el reality ‘Mundos Opuestos’. Mientras que la segunda es Antonella Ríos, la que actualmente se dedica a su cuenta de contenido para adultos, además de sus apariciones como panelista de farándula.

Por último, se debe mencionar que para la nueva temporada de Top Chef VIP, Cristián Riquelme nuevamente va a estar a cargo de la animación, mientras que los jurados Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, también estarán de vuelta.