Latife Soto apunta a compañeros de Luis Mateucci en ¿Ganar o Servir? tras acusación de magia negra: «Están confabulados en contra de él»

Hace unos días te contamos que Luis Mateucci se mandó una acusación de aquellas en contra de Daniela Aránguiz en ¿Ganar o Servir?, luego de contarle a algunas de sus compañeras que se estaba sintiendo cansado y sin ánimo dentro del reality.

Frente a esto es que Camila Recabarren le advirtió que se podía tratar de magia negra. A lo que el argentino le respondió: «También lo pensé, a ella le gustan esas jugadas», haciendo referencia a su expareja, quien ha sido acusada de lo mismo en otras ocasiones.

Es en este contexto que, de acuerdo a lo consignado por Página 7, en ‘Que te lo digo’, conversaron con Latife Soto, para saber si efectivamente Luis Mateucci estaba siendo víctima de un embrujo por parte de Daniela Aránguiz.

La conocida tarotista de inmediato aseguró que la panelista de farándula no estaba involucrada con lo que está pasando el modelo. «Yo creo que Daniela no le ha hecho magia, fíjate que aquí sale que hay personas que le están chupando la energía ahí».

Siguiendo por esta línea, Latife Soto explicó que «lo que pasa es que hay personas que son vampiros energéticos, de repente tú estás al lado de esa persona y tú debes salir».

Latife Soto cuenta quiénes son lo que están detrás de Luis Mateucci en ¿Ganar o Servir?

Tras esto, la guía espiritual reveló que «en las cartas me salen que hay dos varones que están confabulados en contra de él. Yo no veo el reality, así que no sé de quién estoy hablando».

Junto con lo cual, apuntó a que estas dos personas quieren «hacer que él se caiga y él se equivoque. Le están chupando las energías y le están deseando el mal, compañeros del encierro donde él está«.

«Aquí, le salieron dos hombres que le desean una caída a él, para que él salga, se equivoque y lo eliminen. No lo quieren adentro», continuó Latife Soto. Mencionando que «en las cartas me sale que está muy rodeado de mujeres, dos o tres mujeres (quienes le tienen cariño). Y a ellos les molesta, quieren que él salga del reality. Lo están deseando».