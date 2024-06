Marc Anthony en Chile 2024: ¿Cuánto valen las entradas de su Historia Tour?

Días atrás te contamos que Marc Anthony confirmó su regreso a nuestro país, en el marco de su ‘Historia Tour’, que lo tendrá presentándose el próximo 23 de septiembre en el Movistar Arena, donde hará un repaso de sus mejores éxitos.

Hay que mencionar que la última vez que los fanáticos del ídolo de la salsa lo vieron en Chile fue en 2022, cuando vino con su gira ‘Viviendo’. Y ahora vuelve con un nuevo disco bajo el brazo, ‘Muevense’, con el que sin duda van a bailar hasta que no puedan más.

Para aquellos que no pueden esperar a ver a Marc Anthony en vivo, les contamos que la preventa exclusiva para clientes VISA Bci comenzó a las 10:00 am de este lunes 10 de junio, mientras que la venta general se inicia el miércoles 12 de junio a las 10.00 am, o al agotarse los tickets en preventa.

Este es el valor de las entradas de Marc Anthony en Chile

Así que a continuación les dejamos el valor de las entradas a todos aquellos que todavía no las compran para que hagan una idea de cuál es la localidad desde la que quieren disfrutar de lo lindo del show del oriundo de Nueva York.

Primeras filas – $345.000

Diamante – $253.000

Diamante lateral – $230.000

Platinum – $184.000

Platinum lateral – $161.000

Golden – $92.000

Golden lateral – $92.000

Platea baja diamante – $115.000

Platea baja golden – $97.750

Platea baja silver – $80.500

Platea alta – $51.750

Tribuna – $11.500

Silla de ruedas – $51.750

Acompañante silla de ruedas – $51.750

En caso de que tengan la duda, no se olviden que las entradas de Marc Anthony en Chile están disponibles a través del sistema PuntoTicket, y al momento de publicación de esta nota, todavía se puede comprar la preventa, así que de momento solo los clientes del banco antes mencionado pueden acceder a estos.

Así que todos los amigos que estén esperando a la venta general, solo tienen que estar atentos a la página oficial o a este miércoles.