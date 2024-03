Sergio Lagos impacta a los participantes de Tierra Brava con nueva regla de cara a la recta final

Este domingo en la noche se emitió un nuevo capítulo de Tierra Brava, que por estos días se encuentra en medio de su recta final, por lo que cada vez son menos los participantes que están en la competencia por llevarse el millonario premio.

De esta forma, es que en la jornada de ayer se realizó el cara a cara, pero lo que nadie se esperaba es el anuncio de Sergio Lagos sobre una nueva regla que sin duda removió todo lo que estaba establecido hasta el momento.

Resulta que en esta ocasión el animador les comunicó que esta ocasión tendrán dos nominados, uno por cada equipo, y esos dos elegidos se enfrentarán en un duelo de eliminación sin pasar por la competencia de salvación. De ese modo, esta semana habrá una doble eliminación.

En preparación para la ceremonia, Daniela Aránguiz opinó que su equipo debería votar por Gabrieli Moreira. Luego, conversando con Sergio, le dijo al animador que si le tocara irse a Luis Mateucci, ella se iría detrás de él.

¿Quiénes son los nuevos nominados de Tierra Brava?

Los votos del equipo rojo fueron a parar todos a Jhonatan Mujica, donde todos se mostraron apenados por tener que votar por el modelo. «Eres tú o yo. Ir a duelo con Fabio es una ejecución, nadie le puede ganar a él», opinó Arturo al votar. Jhonatan, por su parte, fue el único en votar por Gabrieli.

En tanto, los votos del equipo verde se dividieron entre Chama y Fabio. Quienes votaron por la venezolana fueron Fabio, Dani Castro y Miguelito, y el comediante la hizo enojar luego de que le argumentara diciendo que la dejó descansar varias nominaciones.

Entonces Chama, molesta, le respondió con ironía. «El que tiene que descansar eres tú porque lo vienes haciendo mal varias semanas. Juzgas tanto a todas las personas, pero el p… amo está desaparecido. Eres chiquito y venenoso, pero para que no estés tan deprimido te paso una ‘chupetita’ para que no seas tan ácido», dijo, pasándole una paleta de dulce.

Acto seguido, Chama aseguró que quiere irse a duelo contra Miguelito para eliminarlo, y este aceptó el desafío.

Los demás votos se los llevó Fabio, con distintos argumentos. Botota Fox lloró al tener que votar por él, y el español la consoló. Pamela, en tanto, sostuvo que lo votaba por la broma donde mandó a que le tiraran un vaso de agua, y también porque «cuando me fui de la casa vi un Fabio divertido y simpático, pero al volver me encontré a un Fabio fome, alejado del resto, sin ganas de hacer cosas, medio demacrado».

Chama fue la que desempató con su voto, que fue a parar a Agostini. «Creo que es un buen candidato para ir a competir con otro hombre fuerte. Lo nomino porque sé que va a salir de esto».

Los dos nominados, así, fueron Jhonatan y Fabio. «Fabio es un buen competidor, por eso es capitán. No me confío en que vaya a ganar por ser el mejor, todo depende de la prueba», sostuvo sobre su nominación Jhonatan. «Aquí puede ganar cualquiera, no estoy tan convencido. Pero tengo la confianza, eres un chico de p… madre y va a ser un placer eliminarte», expresó, por su parte, el español.