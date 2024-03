Fernanda Fuentes sorprende con coqueto piropo a Alonso Quintero en Top Chef VIP

Top Chef VIP está en su recta final y es necesario recordar que en la última jornada la eliminada fue Berta Lasala. La actriz debió abandonar la cocina tras caer en competencia frente a Gianella Marengo y posteriormente con Belén Mora.

De esta forma, la mujer se despidió del espacio entre lágrimas, señalando que «sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos. Me voy contenta, porque los cabros en la cocina me dijeron que habían probado los platos más ricos de mis manos».

Por lo tanto, los aspirantes que quedan en carrera para llevarse el premio a casa son: Gianella Marengo, Gissella Gallardo, Belén Mora y Alonso Quintero.

Cabe destacar, que el programa de Chilevisión ha mantenido expectantes a las familias en sus casas, logrando gran rating y cercanía con su audiencia. Además, tras varios capítulos y tiempo de grabación, los mismos participantes y jurados han creado una gran confianza.

El coqueto comentario de Fernanda Fuentes a Alonso Quintero

En la transmisión de ayer lunes 18 de marzo, los protagonistas tuvieron que cocinar un pescado desde cero. Es decir, realizar todo el procedimiento que eso conlleva: cortar la piel, lavarlo y dejarlo listo para su elaboración.

Esto fue bastante complejo para Quintero, quien comentó «a esta comadre (refiriéndose al pescado) se le corta la cabeza, no cierto».

Sin embargo, la chef Fernanda Fuentes interrumpió al actor y le lanzó especial comentario.

«¿Por qué eres como tierno con eso?», le consultó extrañada. Ante esta pregunta, Alonso le explicó que es «porque respeto el producto», indicó.

Por último, tras la respuesta del joven, Fuentes se conmovió y señaló: «Ay, lo corta con amor, cosita», cerró la jurado de Top Chef VIP.