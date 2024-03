«Lo lindo de mi estadía en Chilevisión es que…»: Diana Bolocco se sincera sobre su rol de jurado en Got Talent Chile

La Más Querida de Chile estuvo presente en la conferencia de prensa del nuevo programa de Chilevisión, Got Talent Chile. Y por supuesto entrevistamos a una de sus protagonistas.

Nos referimos a Diana Bolocco, quien en esta ocasión no será la animadora del espacio, sino que tendrá un rol en el jurado, ya que será la encargada de evaluar a los participantes.

En este contexto, le preguntamos sobre su experiencia en este rol, el cambio de la animación a juzgar y sus proyectos futuros.

¿Cómo ha sido su experiencia en el jurado?

La comunicadora nos partió comentado que «ha sido muy difícil, pero muy entretenida y maravillosa. Hay mucho talento, no solamente en Chile, hay personas que vienen del extranjero especialmente a presentarse acá. Es un regalo para mi carrera, porque estoy ahí sentada mirando personas talentosas».

«Es muy difícil decir que no, todavía no me acostumbro cien por ciento, me voy siempre con esa carga emocional a mi casa. Además uno no sabe si está bien lo que hizo o no. Hay tantos factores que entran en tu rol de jurado, porque no es solamente el talento en sí, hay muchos factores que entran al juzgar», explicó sobre este nuevo papel que desempeñará.

¿Cómo ha sido el cambio de la animación al jurado?

Sin duda, Bolocco es de las animadoras más reconocidas en el país, por ello sorprendió su incorporación en el jurado, ya que lo común hubiese sido que haya estado en la conducción.

Al respecto, nos confesó que «es muy distinto el rol, requiere de habilidades diferentes, tuve que buscarme a mi dentro de mi rol de juez, no lo había hecho nunca. Entonces, los primeros días fueron de adaptación, de saber cómo me encuentro a mi misma dentro de este nuevo rol».

«Pero ha sido lindo, lo he disfrutado mucho, lo he hecho con mucho respeto, ha sido un lindo camino», agregó.

Además, señaló que en este nuevo formato se queda con el rol de jueza antes que el de animadora.

Gran Hermano 2 y sus futuros proyectos

Finalmente, Diana Bolocco nos indicó que «se viene Gran Hermano 2 y quién sabe, otros desafíos en el futuro. Lo lindo de mi estadía en Chilevisión es que me han sorprendido mucho mis pegas, han sido distintas a lo que hacía, incluyendo Gran Hermano».

«A pesar de que había conducido otros realities, este es un reality completamente diferente, va a ser completamente en vivo, con un nivel de fanatismo gigantesco. Tenía muchos ingredientes diferentes a todo a lo que yo había estado acostumbrada antes. Por lo tanto, fue muy desafiante, pero muy bonito, lo haría una y mil veces», concluyó.