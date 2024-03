Daniela Aránguiz y Luis Mateucci sorprenden con radical paso en su relación en Tierra Brava

No cabe duda que la relación de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci es una de las más comentadas del último tiempo en el mundo del espectáculo. Esto debido a los altos y bajos que tuvieron en el inicio de su romance.

Hay que recordar que los tortolitos comenzaron a salir tras el quiebre de la influencer con Jorge Valdivia, pero decidieron poner fin a su pololeo cuando el argentino confirmó que ingresaría a Tierra Brava.

Es en este contexto que Daniela Aránguiz ingresó a los pocos meses con el fin de «vengarse» de su ex, pero al final retomaron su relación y se les ve más felices que nunca. Por lo mismo que en el último capítulo sorprendieron al dar el siguiente paso.

El romántico momento de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci

Resulta que el capataz llegó con una carta de parte de Luis Mateucci para la chiquilla. En ella, le declaró su amor y la citó para encontrarse en el patio. Cuando Daniela llegó, el chico reality sacó un anillo y lanzó una especial propuesta.

«Yo sé que te gusta la formalidad. Aunque a mí no me guste tanto, por vos lo hago. ¿Te querés comprometer conmigo?», le dijo, y ella aceptó, mientras a la distancia, mirándolos, Fabio aplaudía.

Luis Mateucci propuso entonces realizar una ceremonia con fiesta para celebrar, donde Botota se ofreció para ser la jueza y Sergio Lagos ofició de padrino.

«Cuando salí de una relación tan larga pensé que nunca tendría la valentía de enamorarme de nuevo», reflexionó Daniela Aránguiz sobre su vínculo sentimental con Luis, consultada por Sergio Lagos. Luis, en tanto, indicó que con la ex chica Mekano «tuve una conexión que no tuve con ninguna. Yo pensaba que era tóxica como todas las que tuve antes, pero ella es diferente a lo que parece, ella me baja, el tóxico soy yo. Estoy muy seguro de estar con ella».

La emotiva ceremonia se llevó a cabo en el patio, con todos arreglados y elegantes. Botota ofició de jueza, y los anillos los llevó Miguelito, para la risa de todos. «Soy muy feliz contigo y espero que lo nuestro dure por mucho tiempo», confesó Daniela al mencionar sus votos.