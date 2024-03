Top Chef VIP: Chilevisión confirma la fecha de la gran final del programa

No cabe duda que Chilevisión la sigue rompiendo con Top Chef VIP, programa de televisión donde participan celebridades y los ponen a prueba ante los más complejos retos y actividades culinarias.

Las preparaciones de estos famosos son calificadas por un exigente jurado, compuesto por Fernanda Fuentes-Cárdenas, Sergi Arola y Benjamín Nast. Estos tres chefs están cada vez más rigurosos con sus devoluciones.

Cabe recordar, que el espacio gastronómico está atravesando su recta final, quedando solo cuatro competidores en carrera, estos son: Alonso Quintero, Gianella Marengo, Gissella Gallardo y Belén Mora.

La última eliminada fue Berta Lasala, quien perdió los dos duelos directos que enfrentó. Primero con Gianella Marengo, quien la venció con su plato de pichón y cítricos. Y, por último con Belén Mora, quien la derrotó con su preparación de codorniz y hojas.

Ante estas dos perdidas, la actriz tuvo que abandonar la cocina, y entre lágrimas señaló que «sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos. Me voy contenta, porque los cabros en la cocina me dijeron que habían probado los platos más ricos de mis manos».

¿Cuándo es la final de Top Chef VIP?

Como te mencionamos, no queda nada para que termine el programa conducido por Cristián Riquelme, y durante la jornada de este martes, Chilevisión anunció la fecha de la gran final.

Sin embargo, esta noche se vivirá la última jornada de eliminación, para que sean tres las personas que disputen el primer lugar. Por lo tanto, en el capítulo de hoy, Alonso Quintero, Gianella Marengo, Gissella Gallardo o Belén Mora podrán abandonar la cocina.

Según reveló la señal de Paramount, la gran final de Top Chef VIP se emitirá este miércoles desde las 22:30 horas, donde el ganador se llevará a casa el premio de $30 millones.