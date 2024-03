Esta es la respuesta sin filtro a Naya Fácil a las disculpas públicas de Botota Fox y Pamela Díaz 

Naya Fácil y Botota Fox han estado protagonizando un polémico momento que alarmó a las redes sociales. Esto debido a que durante una entrevista que realizaron junto a Pamela Díaz, la comediante comenzó a comportarse violentamente con la influencer.

Mientras participaban en el programa de la Fiera, la transformista se pasó juzgando a la chiquilla y diciéndole que su piscinazo fue «horrendo». No solo eso, también la interrumpió, le quitó el teléfono sin autorización y la paso a llevar en múltiples ocasiones.

Sin embargo, ello no es todo, cuando Naya Fácil se quejó en sus redes sociales sobre la incomodidad que sintió, Botota saltó violentamente en su contra. En dicha instancia le comentó «que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz».

Las disculpas públicas de Botota Fox y Pamela Díaz

Durante la jornada de este viernes, la humorista indicó no entender la reacción de las personas, y que se disculpaba con Naya Fácil. Dicha disculpa fue escrita en sus historias, la cual esperaba llegara hasta la influencer.

En esta destacó que «les cuento algo y con la frente en alto, ya que lo que dije o hice con la Naya, pido mil disculpas si le afectaron de alguna manera mis hechos. Jamás he querido hacerle daño a nadie».

Posteriormente, se refirió a la Embajadora del Festival de Viña 2024 como «es muy inteligente y una buena niña que trabajaremos juntas y eso me emociona. Yo la quiero mucho, aunque no sé de dónde salió tanta mala onda».

Sin embargo, ella no fue la única que busco lavarse las manos sobre toda la polémica. Esto debido a que la Fiera declaró que «yo no puedo defender ni a la Botota ni a ti porque son dos personas bastante adultas». En la misma confesó que le había escrito a Naya Fácil para darle su opinión, pero que esta no le respondió.

La reacción de Naya Fácil ante las disculpas

Sin embargo, las palabras de ambas participantes de Tierra Brava solo provocaron mayor malestar en la Embajadora del Festival de Viña 2024. Quien, como de costumbre, expuso a través de sus historias lo desgastante que le resultaba todo el conflicto.

«A mí lo que menos me interesan son las disculpas públicas», indicó con molestia la chiquilla. Posteriormente, añadió que «creo que si alguien se tiene que disculpar con alguien lo hace mirándolo a los ojos o (a través) de un mensaje».

En el mismo contexto, afirmó que «todos tenemos derecho a equivocarnos». Esto en referencia las actitudes que debió soportar en el transcurso de la entrevista, e incluso por las violentas palabras de la Botota en redes sociales.

«¿Qué horas son? Son las seis de la tarde y yo no he recibido disculpas, así, ‘oye, discúlpame por lo que pasó, pucha si te sentiste pasada a llevar, perdón'», destacó agotada por la situación.

«A mí me importa una mierda las disculpas públicas porque a ustedes no le afectaron, ustedes no se sintieron invadidos», cerró Naya Fácil.