Impactante confesión de Botota Fox: Su madre la quería dar en adopción, pero se arrepintió a último minuto

Este viernes por la noche se da inicio a una nueva temporada de Podemos Hablar, el espacio de conversación de CHV.

El transformista José Luis Navarrete, más conocido como Botota Fox, participará en esta edición.

Botota le comenta a Diana Bolocco, la animadora del espacio como ha sido su vida y los trágicos momentos que ha tenido que vivir. Explicó que antes de nacer, su madre había decidido regalarla debido a la pobreza en la que estaban sumergidas.

Esto tuvo un revés y tras dar a luz, la mujer decidió esconderse junto a la bebé para que no los separasen.

Su madre adoptiva tenía todo listo para la llegada de la criatura, inclusive hasta el nombre, el que se mantuvo originalmente.

La historia de Botota Fox

En el programa, explica que su hermana no tuvo la misma suerte y fue dada en adopción. “Me la imagino muy parecida a mi mamá. Todos somos muy parecidos… Yo creo que ella también es un ser de luz que anda por ahí y que mi madre la está cuidando donde quiera que esté”, detalla la transformista ante Diana.

Navarrete, comenta que no ha intentado dar con el paradero de su hermana, puesto que no sabría como contarle su historia. “¿Cómo le voy a decir mi mamá te regaló y a mí no?”.

Por otro lado, detalla, en el espacio que será emitido hoy viernes a las 22:30 horas, que las cosas en su infancia fueron a peor. “Mi mamá llegaba a prender una vela porque no teníamos luz ni televisión”. Aseguró que nunca fue feliz viviendo con su madre.

Además, explicó que la mujer comenzó una relación por la que dejó a sus hijos de lado.

Botota Fox se emociona al recordar los malos tratos que recibía por parte de su padrastro. “Si no hacíamos las cosas que decíamos, me pegaba a mí”.

En la entrevista, comenta otros aspectos sobre su vida, como el mundo de las drogas, el riesgo que vivió cuando trabajó en el mundo de la prostitución. “Una vez yo me tiré del auto porque el hombre no me quiso pagar y tampoco paró el auto… ‘Bájate como puedas’, dijo…”.