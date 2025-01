Botota Fox se sincera sobre la exclusión por parte de Naya Fácil en la «Gala del Pueblo»

Botota Fox recientemente compartió su opinión sobre no haber sido invitado a la «Gala del Pueblo», el evento organizado por Naya Fácil. Este evento nació como una respuesta de Naya Fácil a la exclusión que sufrió en la gala oficial del Festival de Viña del Mar.

La creadora de contenido, al sentirse marginada. Decidió crear su propia celebración, buscando reunir a diversas figuras del mundo del espectáculo, la música y las redes sociales.

Botota Fox, no tardó en expresar su descontento por no recibir una invitación.

En sus declaraciones, reflexionó sobre la importancia de la inclusión y la representatividad dentro de estos eventos, criticando lo que consideró una oportunidad perdida para que personas de diferentes ámbitos pudieran unirse y compartir en un espacio de visibilidad.

Pese a que no la invitaron, su postura dio de qué hablar, destacando la relevancia de su presencia en estos espacios de entretenimiento.

¿Qué dijo la Botota al respecto?

Bajo esa misma línea, Fox conversó con el matinal de CHV.

«Vi que iban a hacer como una ‘Gala del Pueblo’ y todo, pero jamás se me pasó por la mente si me podían invitar o no. Para mí es irrelevante, finalmente, si participo o no participo», admitió.

«Sucedió un percance el año pasado con respecto a ella cuando salió de reina (embajadora de Viña), y nos encontramos en el programa de Pamela Díaz. Yo me reí de su piscinazo, nada más», especulando que quizá por ese episodio no la invitaron.

«Ella se molestó porque yo dije eso, yo dije ‘el piscinazo pobre’, una cosa así. Pero es mi esencia, como que me río de lo que muchos quizás se rieron en silencio», agregó.

Sin embargo, concluyó con la entrevista deseándole sus mejores intenciones para la «Gala del Pueblo».

«Que le vaya bien, ojalá sea todo bonito, que no haya problemas con gente externa. Así como la idolatran… me genera mucho ruido. Así como la idolatran también la pueden funar, esto es, una arma de doble filo», cerró el rostro televisivo.