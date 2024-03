Así fue la reacción de Pamela Díaz tras polémicos dichos de Botota Fox contra Naya Fácil 

Durante la jornada de ayer, Botota Fox y Naya Fácil protagonizó un polémico momento que alarmó a las redes sociales. Esto debido a que durante una entrevista que realizaron junto a Pamela Díaz, la comediante comenzó a comportarse violentamente con la influencer.

No solo eso, posteriormente, llevo la pelea a redes sociales donde se refirió cruelmente a la Embajadora del Festival de Viña 2024.

¿Qué pasó en la entrevista?

Se debe destacar que Botota fue fuertemente criticada a través de redes sociales por su actitud en el programa de la Fiera. En la cual se pasó juzgando a la chiquilla y diciéndole que su piscinazo fue «horrendo». Además de interrumpiéndola en múltiples ocasiones.

No solo eso, cuando Naya Fácil se quejó en sus redes sociales sobre la incomodidad que sintió en la entrevista junto a Pamela Díaz y la comediante. Ante ello, esta saltó violentamente en su contra.

«Que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien», comentó Botota. En la misma le dijo a la influencer: «Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz».

Posteriormente, durante esta jornada, la humorista indicó no entender la reacción de las personas, y que se disculpaba con Naya Fácil. Sin embargo, y durante las horas de la tarde, Pamela Díaz salió a dar declaraciones sobre el tenso momento que se vivió en su programa, y por la polémica protagonizada por su amiga Botota.

¿Qué dijo Pamela Díaz?

No obstante, la polémica ha seguido escalando en las últimas horas, esto debido a que La Fiera, indicó no estar al tanto de la situación que se vivió en su programa. De hecho, y según consignó Publimetro, afirmó que «yo pensaba pasarlo muy bien y ellas igual, pero yo no tenía idea que ellas tenían muy mala onda, cosa que se dieron cuenta ayer».

En el mismo contexto, afirmó que «sí siento que Botota fue hiperventilada, mal educada en muchas cosas, conmigo también». Posteriormente, añadió «yo no puedo defender ni a la Botota ni a ti porque son dos personas bastante adultas».

«Sé, Naya, que tienes la personalidad perfecta, como lo veo en tus redes sociales, de decir qué no te gusta», destacó. Incluso agregó que «le mandé un mensaje a Naya y a la Botota diciendo lo que yo opinaba».

Sin embargo, y en palabras de Pamela Díaz, «Naya nunca me contestó, tiene toda la posibilidad de si quiere subir el audio, en ningún momento insulté a nadie, solo di mi forma de pensar».

«Si te sentiste pasada a llevar, el problema es tuyo con la Botota, no mío (…) Arreglen el problema entre ustedes», continuó.

Por último, y buscando cerrar su postura, la Fiera destacó que «Naya te quiero decir que sigo teniéndote el mismo respeto».