Reconocido comediante sorprende en redes sociales luego de someterse a cirugías y mostrar los resultados físicos: «No me puse tet.. ni me corté la…»

Recientemente, Botota Fox sorprendió luego de anunciar una seguidilla de operaciones, con el fin de cambiar su estado físico.

En ese contexto, el comediante, de nombre José Miguel Navarrete, utilizó sus redes sociales para entregar detalles de sus intervenciones quirúrgicas.

Botota Fox y cambio físico tras operaciones

«No me puse tetas ni me corté la…», partió diciendo el transformista, que se caracteriza por un humor ácido y sin censura, siempre fiel a su estilo.

Además, agregó que: «Todo el mundo me pregunta qué me hice; me hice una lipo vaser con transferencia, o sea, me hicieron una lipo, marcación se podría decir, y me hicieron una transferencia hacia mis nalgas, y sí, también me hice la papada».

Asimismo, explicó otra de las modificaciones corporales que se hizo fue en su pecho, ya que desde que nació lo tenía hundido. Esta malformación tiene como nombre «Pectus Excavatum» y el humorista lo padecía.

«Nací así. Entonces eso me tenía con la autoestima súper baja, cuando me sacaba la polera me tapaba. Me rellenaron toda esa parte y me quedó espectacular», explicó mediante el registro audiovisual que posteó en sus redes sociales.

Respecto a sus sensaciones luego de sus operaciones, reconoció estar feliz y muy conforme, ya que sufría de problemas de autoestima.

«En estas dos semanas ha avanzado demasiado. Con esto lo que hice fue darle importancia a la persona que soy, al hombre que soy, ahora me siento muy, muy bacán conmigo mismo, o sea, verano sin polera totalmente», concluyó.

