La reacción de Yamila Reyna tras desvinculación de Tonka Tomicic y rumores de la llegada a TVN

El pasado jueves 29 de febrero, muchos se sorprendieron cuando Canal 13 emitió un comunicado confirmando el término de contrato con Tonka Tomicic. La animadora llevaba siendo parte de esta casa televisiva por 14 años.

«Canal 13 informa que hoy, jueves 29 de febrero, ha terminado la vigencia del contrato que une a la casa televisiva con la animadora Tonka Tomicic, cerrando así un trabajo en conjunto de 14 años», señalaron en ese momento.

Posteriormente la animadora utilizó sus redes sociales para entregar un emotivo mensaje a sus seguidores respecto a su salida del canal. «Han sido años maravillosos en Canal 13. Inolvidables. Estaré siempre muy agradecida. Pero he decidido emprender nuevos desafíos profesionales y de vida», señaló en el mensaje.

Tras la noticias, las especulaciones no tardaron en llegar respecto al futuro televisivo de la animadora. Rápidamente comenzaron a circular rumores sobre una posible llegada a TVN, algo que se le cuestionó a uno de los rostros actuales de Televisión Nacional.

¿Qué dijo Yamila Reyna sobre Tonka Tomicic?

Yamila Reyna, reaccionó con sorpresa ante la noticia del fin del contrato de Tonka Tomicic con Canal 13. Y no descartó comentar sobre la posible llegada de la animadora TVN, siendo ella actualmente rostro del mismo canal.

«Las vueltas que da la vida, a veces no sabemos a quién tenemos al lado, a todos nos ha pasado», señaló durante el programa «Sígueme» de TV+.

«Le deseo que las aguas se calmen y que la gente entienda que ella aún no tiene nada que ver en el caso», agregó. Esto respecto a la controversia en la que Tonka se vió involucrada, por la investigación de contrabando de joyas y relojes que implica a Parived.

«Nadie puede decir nada, se presume que ella es inocente», complementó.

«Yo siento que hay que darle una nueva oportunidad a Tonka, es talentosa, preciosa por dentro y por fuera, trabajadora, creo que se merece volver a la televisión», agregó. Con un toque de humor, concluyó: «Ojalá que no sea en TVN, porque si no me quedo sin pega».