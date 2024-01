Paula Pavic rompe en llanto al hablar de su separación con Marcelo «Chino» Ríos

Este martes 16 de enero se estrenó uno de los capítulos más intensos de Bombastic. Pues Cecilia Gutiérrez conversó ni más ni menos que con Paula Pavic, quien se refirió a todos los cambios en su vida tras su polémica separación.

Resulta que en la conversación en el programa de Podium Podcast, abordó su historia, desde estudiar psicología y a explorar su interés por la mente humana, hasta llegar a Estados Unidos, la influencer contó todos los detalles de lo que fue estar con Marcelo ‘Chino’ Ríos.

Para comenzar, Paula Pavic afirmó que su autoestima bajó mucho durante su relación con el ex tenista. «Siempre lo vi mirando para el lado… porque los hombres funcionan así, no sé. Yo lo miraba viendo Instagram de otras minas, y como yo lo veía, siempre pensaba ‘qué ganas de que a mí me mirara así’».

«Él salió con otras personas la primera vez que nos separamos. Él le escribía a varias minas más, y yo lo sabía, pero era como ‘okey, yo tomé la decisión de separarme, y él está en eso’», continuó la ex pareja de Chino Ríos.

Paula Pavic habla de su polémico quiebre con Marcelo Ríos

Siguiendo por esta línea, Paula Pavic relató que para salvar su matrimonio incluso intentó tener una relación abierta. «Yo muchas veces se lo planteé, le dije: ‘por qué no tenemos una relación abierta en la que tú nomás sales con otras personas… para ver si eso es lo que quieres’».

Pero al final, esta situación le terminó por pasar la cuenta: «En algún minuto yo me sentí insuficiente (…) Que yo ya no le provocaba eso, que ve en otras mujeres… En algún minuto no me sentí bien… ni para mí. Se me cayó ene el autoestima».

Sin embargo, y a pesar de todo lo mal que lo pasó, Paula Pavic aseguró que hoy en día se siente mucho mejor consigo misma. «Olvídate, en este minuto te juro que tengo la autoestima y el ego en el cielo. La cantidad de hombres que me escribe y me tiran para arriba… Me siento ahora muy bien, muy gustada, deseada», cerró.