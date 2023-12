Chino Ríos se lanza con todo en contra de Camilo Huerta: «¿Este es el hu…?»

No cabe duda que Camilo Huerta y Marité Matus son una de las parejas más queridas dentro del mundo del espectáculo. Por lo mismo que muchos quedaron más que felices luego de conocerse que los tortolitos llegaran al altar a comienzos del próximo año.

Pero al parecer no todos son muy fanáticos del chiquillo. Así es el caso de Marcelo ‘Chino’ Ríos, quien se lanzó con todo en su contra, además de dedicarle unas cuantas palabras de apoyo a Arturo Vidal, exesposo de Matus.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues el deportista incluso aprovechó de asegurar que Camilo Huerta habría intentado tener una especie de acercamiento de Constanza Ríos, su hija mayor.

Chino Ríos arremete con todo en contra de Camilo Huerta

«¿Este es el huea que le tiró los cagados a mi hija en un programa de televisión?», comenzó señalando Chino Ríos en la red social de la camarita.

Siguiendo por esta línea, el exnúmero uno del mundo, no dudó en continuar con sus dardos contra el ahora personal trainer y Marité Matus, quienes anunciaron hace muy poco su matrimonio el próximo mes de enero. «Lo mandaron a la chucha y ahora sale con la ex de Vidal, como les gusta la fama a estos hueones» manifestó.

E incluso, se fue en contra del look de Huerta: «Lo que no me hace sentido ella vestida siempre impecable y el hueon vestido siempre como el hoyo, Arturito préstale unos shorts de la selección. Grande Vidal lo mejor», cerró Chino en una publicación que desató un fuerte debate en redes sociales.

«Chinito estay a dos post de ir al psiquiátrico»; «Se viste normal… la huea es que te cae mal nomas»; «Chino ríos hablando de apariencia jajajaja no te hay visto tu cara?»; «En vez de meterte en cosas que no te deberían importar, pásale plata a la madre de tus hijos mejor» y «Preocupado de familia ajenas, mejor preocúpate de la tuya que teni la caga» le dejaron.