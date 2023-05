«Me pelo con quien quiero»: Daniela Aránguiz responde a brutales troleos por mensaje a Chino Ríos

En las últimas horas, Daniela Aránguiz dejó la escoba en redes sociales, esto luego de que dejara un particular comentario en la última publicación de Marcelo ‘Chino’ Ríos, desatando todo tipo de comentarios en su contra.

Resulta que el ex tenista publicó una serie de fotitos mostrando su nueva adquisición, un lujoso Lamborghini tuneado. «Al fin llegó la bestia morada», escribió para acompañar los registros que de inmediato se llenaron de reacciones.

Pero sin duda que la de Daniela Aránguiz es la que más llamó la atención, pues aunque simplemente le dejó un emoji de corazón, los seguidores del deportista la molestaron sin filtro, afirmando que le estaba coqueteando tras su separación.

Es frente a esto que la chiquilla no dudó en salir a responder a todos los pesados comentarios, con un mensaje en el que no se guardó nada.

La respuesta sin filtro de Daniela Aránguiz

Por medio de una historia en Instagram, comenzó señalando que «ayer le puse un like a una foto del Chino Ríos porque me gustó el auto, lo encontré súper lindo es morado, pero ¿qué onda los comentarios?».

Junto con esto, Daniela Aránguiz leyó algunos de los comentarios que dejaron los usuarios «Te estás pelando»; «¿Queris (sic) que te saquen a dar una vuelta?». Señalando que «algunos me dan risa. Una, si yo me quiero pelar, me pelo con quien quiero porque soy una mujer soltera, que no es el caso porque le di un corazón a un auto».

«Y no necesito que me saquen a dar una vuelta porque tengo un auto igual de bacán que el del Chino, y si quiero mañana voy y me compro el mismo auto del Chino. De interesada nada, no necesito, le duela a quién le duela. No todas las mujeres somos iguales» cerró la panelista de Zona de Estrellas, aburrida con el tema.